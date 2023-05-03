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Академик открыл метод жизни без болезней — Станислав Лосев
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18 views • 05/03/2023

Тайм-коды (нажмите на время, чтобы перейти на самое интересное место):0:49 Как создавался "Безлогичный метод"?

3:18 Какие инструменты существуют для решения психологических проблем?

7:21 Как срезаются негативные программы?

9:50 Как работет инструмент монотонности?

12:40 Какие позитивные эфекты есть после практик?

16:40 Как убрать суицидальные мысли?

19:10 Как излечить шизофрению?

24:15 В чём суть техники "срезание"?

26:48 Как исправить отношения?

28:13 Как трансформировать негативное в позитивное?

31:07 Как работает инструмент "генеральная уборка"?

33:27 Как работает наука, эзотерика и религия в связке?

35:11 Как работает безлогичный метод с научной точки зрения?

37:10 Как проживать опыт прошлых жизней?

41:08 Как работает вера?

44:40 Все ли могут протаботать травмы прошлых жизней?

48:05 Как работать со стихиями?

51:10 Как проработать обиды через душу и прошлые жизни?

54:20 Что чувствует человек погружающийся в прошлые опыты?

56:10 Как осознать себя в прошлой жизни?

1:01:20 Как меняется аура после практик?

1:05:08 Как работает "безлогичный метод?"

1:07:10 Как работать с дыхательными практиками и в чем разница между ними?

1:09:50 Практическое занятие с дыханием.

1:13:20 Как работает метод задержки дыхания "дыхание жизни"?

1:16:00 Как полезно обмануть организм и получить избыток энергии?

1:20:09 Как дыханием исправить проблемы с сосудами?

1:24:15 Реально ли жить с одним легким?

1:28:30 Как индивидуально оценить результаты тренировок?

1:32:20 Как сохранять баланс дыхания?

1:35:08 Как изменить кислотно-щелочную среду в организме?

1:38:40 Как компенсировать вред сидячего образа жизни?


Описание: Академик практической психологии Станислав Иванович Лосев делится последними наработками в практической психологии.

https://youtu.be/-BxVineAzP8

От автора:

Меня зовут Илья Радзевич, я автор проекта Тайны Жизни. Я снимаю интервью и провожу трансляции с людьми, которые своим опытом и знаниями помогают человечеству расти и эволюционировать: через внутренний рост, познание себя, расширение осознания и освобождение от страданий.

Ведущая Анастасия Овсянко – интервьюер, эксперт дыхательных практик и голосовых медитаций.


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treatmentdiseasesbreathingmedicinerecovery
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