2 superżołnierzy w jednym wywiadzie
WolnoscAnarchia
WolnoscAnarchia
1061 views • 7 months ago

Wywiad z 29 May 2013 roku

Jeśli nasze tłumaczone i lektorowane na język polski materiały są dla ciebie wartościowe, twoja kawa ogromnie poprawi nam nastrój i da nam kopa do dalszej pracy ! ❤️ 💪 😎

https://buycoffee.to/wolnoscanarchia

LUB WSPARCIE

https://wia.net.pl/index.php/wsparcie/

Dziękujemy bardzo❤️


"I myślę, że jest jakiś związek z Bushem i Czterema Jeźdźcami, symbolicznie Czterema Jeźdźcami. I przyciągają do siebie wszystkich ludzi, którzy mają DNA z tej konkretnej rodziny. Bauer Bush to ta sama rodzina". - Max Spiers


Źródło https://www.youtube.com/watch?v=HzpvGrmxuYc

Media Wolność i Anarchia:


WWW: https://wia.net.pl/

Odysee: https://odysee.com/@wolnoscanarchia:d

Rumble: https://rumble.com/user/WolnoscAnarchia

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjVR3B_97I7m81SSO5si6TQ

TELEGRAM kanał: https://t.me/wolnoscanarchia

TELEGRAM grupa: https://t.me/ekspresja

FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/1593591377765030






freedomanarchymoralityinformationpolishpolska
