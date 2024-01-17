ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС. АМЕРИКА НА ПЕРЕКРЕСТЬЕ 2024 | Национальная онлайн-конференция

Вы хотите знать правду о том, что ждёт Америку и мир в ближайшем будущем? Вы хотите узнать, как защитить себя и свою семью от неотвратимых катаклизмов, которые уже начались и будут только нарастать? Вы хотите узнать, что стоит за климатическими катаклизмами и катастрофическими событиями, которые угрожают нашей планете? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то вам нужно посмотреть национальную онлайн-конференцию «Глобальный кризис. Америка на перекрестье 2024». На этой конференции вы узнаете: 📍В чём заключается реальная и неотвратимая угроза, стоящая перед Америкой и всеми живыми существами на Земле, и почему это не президент Путин и не третья мировая война. 📍Какие разрушительные и неизбежные катаклизмы произойдут в ближайшие 5-7 лет, и как они повлияют на все аспекты вашей жизни и жизни ваших близких. 📍Каковы два возможных выхода из сложившейся ситуации. 📍Какие шаги необходимо предпринять, чтобы обеспечить свою безопасность и выживание в предстоящие трудные и опасные времена. Присоединяйтесь к онлайн-конференции «Глобальный кризис. Америка на перекрестье 2024», которая состоится 7 октября в 17:00 GMT на сайте creativesociety.com Почему Созидательное общество — это выход?
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