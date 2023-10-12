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INSANE WAR AMERICANS IN COSTUME FOR ALL SATAN DAY DAH!
EARTH SHAKING NEWS
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111 views • 10/12/2023

WHULE ADULTS SHOP FOR SATANIC SATAN DAY GARB COUNTLESS HUMAN BEINGS HAVE BEEN SLAUGHTERED IN ISRAEL AND ELSEWHERE. AMERICANS HAVE LOST THEIR MINDS NOW. WHEN WILL SLEEPING AMERICANS WAKEUP? I'LL TELL YOU! WHEN THESE ARAB TERRORISTS ARE ACTIVATED HERE IN AMERICA. I PUTUP A VIDEO RECENTLY PROVING THEY'VE BEEN HERE FOR DECADES NOW. DID YOU WATCH IT OR IS IT TOO TERRIFYING FOR YOU! AMERICANS WILL WAKEUP WHEN ARMIES OF TERRORISTS COME OUT OF OUR MILITARY BASES AND RAID AMERICAN HOMES. THIS WEEKEND IS SHAPING UP TO BE HELL ON EARTH FOR AMERICA. IF YOU HAVEN'T PREPARED BY NOW YOU'RE SCREWED...WAKEUP!

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