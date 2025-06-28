GEOFINANZAS, US DOLLAR, MASONERÍA Y APOCALIPSIS 13

Este video inicia con un preámbulo donde se explica la estructura de los programas de estabilización monetaria de acuerdo al texto de Romanescu (1961, 113), la inflación acumulada del dinero, el concepto de las hiperinflaciones clásicas, el caso del Dólar de Zimbabwe, el contexto de los 160 asesores contratados en el Gobierno Eder en la Alcaldía de Cali y se analiza el apagón de Epaña-Portugal del 28 Abril de 2025, una semana después de que España celebrara estar 100% con energías renovables; también se explica un ejercicio mental para romper preconstructos, el cual consiste en unir 9 rectángulos colocados en grupos de a 3, con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz del papel.

Posteriormente se explica la Directiva No. 3 de los Protocolos de Sion (Ibid., 46): “…el cerco simbólico de la serpiente se cerrará y los países… serán apretados en él”. También se explica la geopolítica de la City of London, incluyendo aspectos como el modelo terraplanista de The World Turned Upside Down del LSE y the Jewish Serpent relacionada al modelo masón de Benjamin Franklin, que muestra la independencia de las 13 colonias, el León de Judah y los dragones colocados en los límites de la City.

Igualmente se analiza la simbología al interior de la Gran Logia Masónica de Londres, teniendo en cuenta aspectos que atraen energía oscura, como las 3 clasificaciones de columnas Griegas, Pitágoras, Estrella de David, pentagrama, pentágono, esfinges Egipcias, triángulo equilátero, grados de masonería, traje masón, escuadra y compás, letras hebreas, la serpiente, el Ojo de la Providencia, modelo terraplanista, Tratado de la Antártica, fraude de la NASA, obeliscos Egipcios, entre otros.

También se hace un análisis de la simbología del billete de 1 USD, teniendo en cuenta aspectos como la pirámide, el número 13, la Estrella de David, el pentagrama invertido, la representación oscura del lado opuesto del Great Seal, los demonios oscuros relacionados al dinero, la conexión con los Jesuitas, el Pentágono en Washington, y se analizan interpretaciones alternativas de los billetes de USD relacionadas al 9/11. Igualmente se explica la fuerte relación del USD con las monedas del antiguo Egipto y el Imperio Romano, donde tienen en común, en un lado, un águila y en el otro lado el rostro de un masón (gobernante). Se explica el contexto del US Birth Certificate anclado como colateral financiero a la deuda nacional, y se explica el primado negativo satanista del billete de USD $10.000.

Posteriormente se analiza el aspecto de los pagos digitales biométricos y el argumento del Apocalipsis 13:16, donde se proclama que las personas no podrán comprar ni vender a menos que tengan la marca de la Bestia y este argumento se relaciona con la Gematria y el concepto de Amazon One payment system. Se analiza el número de la Bestia y la patente 060606 del año 2020 “Cryptocurrency System Using Body Activity Data” donde queda explicito que la actividad corporal de las personas será utilizada para minar cryptoactivos en un sistema financiero cuántico. También se analiza los requerimientos técnicos del proyecto ID2020, con el cual se quiere tener una identidad digital única tanto en el mundo real, off-line y on-line, la cual está anclada al QR/RFID Barcode y el sistema CBDC, que facilita la conexión de la biometría humana con el IoT, a través del Quamtum Dots. Se analiza también la relación entre la AI y el Blockchain con el Falso Profeta del Apocalipsis y el contexto práctico del Acta HR238/2025, en relación a la autonomía legal de la AI para prescribir medicamentos a los humanos.

Finalmente se comentan algunos puntos estratégicos sobre el rol de las stablecoins en el nuevo sistema financiero digital, la Luciferasa contenida en la vacuna de Cov-ID-19, 201 Event y el contexto de la esclavitud digital y física implícita en el sistema económico moderno vía deuda, salario, pobreza y su relación con la potencial implementación de un Global UBI.