ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ «ΧΩΡΙΣ ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΙΑΧΕΣ» https://ugetube.com/watch/g6S1JBidIbCx4cv , https://rumble.com/v446oro-only-christ-with-true-orthodox-homology-save-our-immortal-souls.html .
Καταρχάς δεν πρέπει να επικρίνουμε αδιάκριτα όλους τους χριστιανούς που απλώς χρησιμοποιούν και όχι "ακολουθούν" σαν Δόγμα το παλαιό ημερολόγιο γιατί η αίρεση σήμερα δεν είναι η αλλαγή του κοσμικού ημερολογίου αλλά η Παναίρεση σιωνιστική πανθρησκεία του Οικουμενισμού, όπως την διέγνωσε και ο αποτειχισμένος άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, γιατί περιλαμβάνει στην ουσία στους κόλπους της όλες τις κατεγνωσμένες και καταδικασμένες από Οικουμενικές Συνόδους αιρέσεις, φιλιόκβε, παπισμό, μονοφυσιτισμό, εικονομαχία, προτεσταντισμό, "ειδωλολατρία" και άλλες...
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΕΙΧΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1971 (εξελέγη το 1931 επίσκοπος της νεοσυσταθείσης Επισκοπής Καρπαθίας αλλά από ταπείνωση δεν δέχτηκε την θέση εκείνη. ΔΕΝ ΕΝΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ) ΟΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ", ΑΡ. ΦΥΛ. 144 - 15/6/1971, http://www.freevolition.gr/apoteixisipopovits.jpg... ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΕΙΝΗ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ): https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΑΜΕ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΝΕΙΑ" ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ "ΑΛΑΘΗΤΟΥ" ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ... ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΙΣΧΡΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ" ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥΣ «ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ.
«Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι κοινόν ὄνομα διά τούς ψευδοχριστιανισμούς, διά τάς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης.
Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδία ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὑμανισμῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Παπισμόν. Ὅλοι δέ αὐτοί οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὅλαι αἱ ψευδοεκκλησίαι, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τήν ἄλλην αἵρεσιν. Τό κοινόν εὐαγγελικόν ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις. Διατί; Διότι εἰς τό διάστημα τῆς ἱστορίας αἱ διάφοροι αἱρέσεις ἠρνοῦντο ἤ παρεμόρφωνον ἰδιώματα τινά τοῦ Θεανθρώπου καί Κυρίου Ἰησοῦ, αἱ δέ εὐρωπαϊκαί αὗται αἱρέσεις ἀπομακρύνουν ὁλόκληρον τόν Θεάνθρωπον καί εἰς τήν θέσιν του τοποθετοῦν τόν Εὐρωπαῖον ἄνθρωπον. Ἐδῶ δέν ὑπάρχει οὐσιαστική διαφορά μεταξύ τοῦ Παπισμοῦ, Προτεσταντισμοῦ, Οἰκουμενισμοῦ καί ἄλλων αἱρέσεων, ὧν τό ὄνομα “λεγεών”» (Αρχιμ. Ιουστίνου Πόποβιτς, "Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός", σελ. 224, μετάφρ. Ιερομ. Αμφιλοχίου Ράντοβιτς και ιερομ. Αθανασίου Γιέβτιτς, Έκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/νίκη 1974). Το μεστό υψηλότατων θεολογικών νοημάτων και ορθόδοξης βιωτής ψυχωφελές βιβλίο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς με τίτλο: "Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός" πρέπει και μπορούμε να το διαβάσουμε δωρεάν στην σελίδα με διεύθυνση: https://drive.google.com/file/d/0B2MIhqeftC46YnFsSTQ0NVM3YWs/view?pli=1&resourcekey=0-5qVMkSg7w8O8FWqm2JAk6A .
"ΙΩ. 14,6 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ· ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ· ΟΥΔΕΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙ ΜΗ ΔΙ' ΕΜΟΥ". "ΕΦ. 4,15 ΑΛΗΘΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕ ΕΝ ΑΓΑΠΗ". "ΨΑΛ. 95,5 ΟΤΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ".
...
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ!... ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΔΑΞΑΝ ΙΣΩΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ;;;...
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