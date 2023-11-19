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'OCCULT FREEMASON RITUAL SICK!
EARTH SHAKING NEWS
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302 views • 11/19/2023

COUNTLESS FREEMASONS ARE PRESIDENTS, CORPORATE LEADERS AND CLERGY. THE SATANIC FREEMASONS RUN THE WORLD ESPECIALLY THEIR SPINOFF GROUPS LIKE THE EASTERN STAR AND SHRINERS. THEIR RELIGION GOES BACK TO EGYPT. I'M WELL VERSED IN THEIR OCCULT RELIGION. I HAVE SEVERAL OF THEIR HANDBOOKS AND WRITINGS. THEY WERE BEHIND THE JFK ASSASSINATION AND WILL MURDER ANYONE WHO THREATENS THEM. ALL HOLLYWOOD ACTOS ARE FREEMASONS. THE WOMEN BELONG TO THE EASTERN STAR. NO ONE CAN RISE TO A POSITION OF POWER IN AMERICA WITHOUT BEING A FREEMASON. PAT ROBERTSON WHO CREATED CBN WAS A FREEMASON AS WELL AS THE LATE BILLY GRAHAM. I'M SURE HIS SON FRANKLIN IS A FREEMASON AS WELL. PREP, ARMUP, PRAY AND STAY THE HELL OUT OF THE WAY. AMERICA IS EVIL AND IS MYSTERY BABYLON AND ALMIGHTY GOD WILL DESTROY HER IN THE VERY NEAR FUTURE...

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