π.Θ. Ζήσης, "Ἡ ψευδοένωση στήν Φερράρα-Φλωρεντία στά "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου" Β΄

" Τίτλος Β΄ μαθήματος: "Προσυνοδικές διεργασίες στήν Κωνσταντινούπολη. Ἀλλάζει γνώμη ὁ αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Η΄ Παλαιολόγος γιά τόν τόπο συγκλήσεως, ἀντιδρᾷ ὁ Πατριάρχης". Τήν Κυριακή, 02 Μαρτίου (Τυροφάγου) 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) παρέδωσε τό Β΄ μάθημα τῆς σειρᾶς : " Ἡ ψευδοένωση τῶν ἐκκλησιῶν στήν Φερράρα-Φλωρεντία (1438-1439) στά "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συρόπουλου". Στήν ἀρχή τοῦ μαθήματος ἀνέγνωσε ὁ π. Θεόδωρος ἀπόσπασμα ἀπό τό γνωστό βιβλίο τοῦ παπικοῦ ἱστορικοῦ Joseph Gill, εἰδικοῦ στά θέματα τῆς συνόδου αὐτῆς, μέ τίτλο "Ἡ Σύνοδος τῆς Φλωρεντίας" (ἑλλ. ἔκδ. 1962). Ἐκεῖ, στήν ἀρχή τοῦ β΄ κεφαλαίου, "Ὁ πάπας Μαρτῖνος Ε΄ καί οἱ Ἕλληνες" (1414-31), ὁ Ἰησουΐτης συγγραφεύς περιγράφει τήν φρικτή πολιτική κατάσταση πού ἐπικρατοῦσε στήν Δύση, λόγῳ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τῶν ἡγεμόνων, καί τήν παρόμοια κατάσταση στούς κόλπους τοῦ Παπισμοῦ, τόν ὁποῖον θεωρεῖ ὡς κύριο ὑπεύθυνο τῆς γενικῆς παρακμῆς, ἡ ὁποία καί ὁδήγησε στίς συνοδικές προσπάθειες γιά μεταρρύθμιση, ἐρήμην τοῦ Παπισμοῦ, στίς συνόδους τῆς Πίζας (1409), τῆς Κωνσταντίας (1414-1418) καί τῆς Βασιλείας (1431-1437). Κατόπιν, μετά ἀπό σύντομη ἀναφορά στόν συγγραφέα τῶν "Ἀπομνημονευμάτων" Σίλβεστρο Συρόπουλο, ἐκκλησιαστικό ἀξιωματοῦχο, ὁ ὁποῖος ὡς μέλος τῆς πατριαρχικῆς ἀντιπροσωπίας ἔλαβε μέρος στήν σύνοδο, ὁ π. Θεόδωρος παρουσίασε τίς διαβουλεύσεις καί διεργασίες πού ἐλάμβαναν χώρα στήν Κωνσταντινούπολη. Σέ αὐτές, ἐνῷ κατ' ἀρχήν ὁμόφωνα ὁ αὐτοκράτωρ καί ὁ Πατριάρχης, ἀλλά καί οἱ λοιποί ἀξιωματοῦχοι, ἔκριναν ὅτι δέν συμφέρει, γιά σοβαρούς λόγους, νά γίνει ἡ σύνοδος στήν Ἰταλία, ἀλλά στήν Κωνσταντινούπολη, ὡστόσο ὁ αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Η΄ ὁ Παλαιολόγος (1425-1448) ἄλλαξε γνώμη καί ἐτάχθη ὑπέρ τῆς Ἰταλίας, δυσαρεστώντας τόν Πατριάρχη καί τήν πλειονότητα ὅσων ἔλαβαν μέρος στήν σύσκεψη. Μεταξύ αὐτῶν ἦταν καί ὁ "διδάσκαλος τῶν διδασκάλων", ὅπως τόν ἀποκαλοῦσαν, ὁ γνωστός λόγιος Μοναχός καί διακεκριμένη προσωπικότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἰωσήφ Βρυέννιος, ὁ ὁποῖος προέβλεψε ὅτι, ὅπως ἐξελίσσονταν οἱ διαπραγματεύσεις καί οἱ διαβουλεύσεις, δέν ἐπρόκειτο νά προκύψει κάτι καλό, ὅπως καί ἔγινε: "Ἐγώ ἀφ' οὗπερ ἤκουσα ὅσα ἐν τῇ Παλατιανῇ ἀκήκοα, ἔκτοτε ἔγνων ὡς οὐδέν τι ἀγαθόν ἐνταῦθα γενήσεται" (Β΄ 18).