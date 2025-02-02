BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
European Union Horizon2020 ScaLeITN (Scalable Localization-enabled In-body Terahertz Nanonetwork)
Nonvaxer420
Nonvaxer420
17 views • 7 months ago

https://cordis.europa.eu/project/id/893760/reporting

.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=j_WOGmeEmoU

.

𝐓𝐇𝐄 𝐓𝐄𝐂𝐇 𝐓𝐀𝐊𝐄𝐎𝐕𝐄𝐑 - 𝖶𝖺𝗋 𝖻𝗒 𝗍𝗁𝖾 𝖡𝖺𝖼𝗄𝖽𝗈𝗈𝗋 Through The Front Door! Biodigital Convergence & Isreal Cyber Security Health Tech Takeover Revolution! https://rumble.com/v6fp037-389157811.html

.

israel leading the bioconvergence revolution: https://www.google.com/search?q=israel+leading+the+bioconvergence+revolution&sca_esv=c2b62ac39853d11e&sxsrf=AHTn8zpyimPC49HhmUvVXH_uzor_nFjLag%3A1738384398457&source=hp&ei=DqSdZ9bcGf3-ptQP2rfZgQo&udm=7&oq=&gs_lp=EhFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocCIAKgIIAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIKECMY8AUYJxjqAjIKECMY8AUYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIKECMY8AUYJxjqAkjVEVAAWABwAXgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEByAEAmAIBoAIYqAIPmAMY8QUu5shaTEdPR5IHATGgBwA&sclient=mobile-gws-wiz-hp#sbfbu=1&pi=israel%20leading%20the%20bioconvergence%20revolution

.

European Commission horizon 2020 Terahertz intrabody Nanonetworks: https://www.google.com/search?q=European+Commission+horizon+2020+Terahertz+intrabody+Nanonetworks+&sca_esv=c2b62ac39853d11e&sxsrf=AHTn8zrFUX68vQYtG0tdXGbL1Djqkd4QbQ%3A1738384491677&ei=a6SdZ8COKdO2ptQPjPLQ2AU&oq=European+Commission+horizon+2020+Terahertz+intrabody+Nanonetworks+&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIkJFdXJvcGVhbiBDb21taXNzaW9uIGhvcml6b24gMjAyMCBUZXJhaGVydHogaW50cmFib2R5IE5hbm9uZXR3b3JrcyBI7FRQww9Yn1FwAHgAkAEAmAGkAaABuwqqAQQxLjEwuAEDyAEA-AEBmAIJoALlCMICCBAAGLADGO8FwgILEAAYgAQYsAMYogTCAgUQIRigAcICBxAhGKABGAqYAwCIBgGQBgSSBwMxLjigB7Ef&sclient=mobile-gws-wiz-serp#sbfbu=1&pi=European%20Commission%20horizon%202020%20Terahertz%20intrabody%20Nanonetworks

.

European Commission horizon 2020 6g: https://www.google.com/search?q=European+Commission+horizon+2020++6g&sca_esv=c2b62ac39853d11e&sxsrf=AHTn8zpPMAJiSO9_E-71kH_NxE_GqOMJ3Q%3A1738384576950&ei=wKSdZ7rfOeTdptQP97mLsQc&oq=European+Commission+horizon+2020++6g&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIiRFdXJvcGVhbiBDb21taXNzaW9uIGhvcml6b24gMjAyMCAgNmcyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBUjlsAJQxoYCWIigAnACeACQAQCYAbQBoAHFFaoBBDQuMTm4AQPIAQD4AQGYAgagAqkFwgIEEB4YCpgDAIgGAZIHAzAuNqAHukQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp#ip=1&sbfbu=1&pi=European%20Commission%20horizon%202020%20%206g

trump20242030covid
