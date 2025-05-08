BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Konklaf Pemilihan Paus Baru! Proses Pemilihan Paus Baru Resmi Dibuka
Konklaf Pemilihan Paus Baru! Proses Pemilihan Paus Baru Resmi Dibuka

Konklaf untuk memilih Paus baru telah resmi dimulai di Vatikan! Sebanyak 133 kardinal berkumpul di Kapel Sistina dalam suasana penuh kekhusyukan, mengikuti tradisi Gereja Katolik yang telah berlangsung selama berabad-abad. Proses pemilihan dilakukan secara rahasia, hingga akhirnya muncul sinyal asap putih dan pengumuman legendaris: "Habemus Papam!" Siapa yang akan menjadi penerus Paus Fransiskus? Saksikan informasi lengkapnya di video ini!

#Konklaf2025 #PemilihanPaus #HabemusPapam #Vatikan #KapelSistina #BeritaDunia #PausBaru #GerejaKatolik #PausFransiskus

pemilihan paus barukonklafpemilihan pauspemilihan paus di vatikankonklaf pauskonklaf pemilihan pauskonklaf paus barukonklaf di vatikankonklaf vatikankonklaf 2025konklaf vatikan 2025gereja katolik pemilihan pausmisa konklafpemilihan paus terbaruproses konklaf katolikpemilihan paus di vatikan 2025kapel sistina konklaftata cara konklafpemilihan paus baru 2025pemilihan paus yang baruproses pemilihan paus baru
