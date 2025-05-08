Konklaf Pemilihan Paus Baru! Proses Pemilihan Paus Baru Resmi Dibuka

Konklaf untuk memilih Paus baru telah resmi dimulai di Vatikan! Sebanyak 133 kardinal berkumpul di Kapel Sistina dalam suasana penuh kekhusyukan, mengikuti tradisi Gereja Katolik yang telah berlangsung selama berabad-abad. Proses pemilihan dilakukan secara rahasia, hingga akhirnya muncul sinyal asap putih dan pengumuman legendaris: "Habemus Papam!" Siapa yang akan menjadi penerus Paus Fransiskus? Saksikan informasi lengkapnya di video ini!

