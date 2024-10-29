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I Am Presence and Losing All Sense of Individualization - The Most Inaccurate Teaching of David Hawkins, Soul Influenced by Bliss of 6th Sphere Spirit/Gurus/Avatars/Enlightened Spirits
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
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FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/77QBtMR4cTE

20100328 Spirit Relationships - Possession & Obsession P2


Cut:

10m00s - 20m48s


Website:

www.divinetruth.com

*************


“FREE WILL IS PARAMOUNT IN ALL OF GOD’S DESIGNS.”

@ 11m34s


“IF A PERSON IS ON DIVINE LOVE PATH, THEY ARE NEVER FULLY ENLIGHTENED, ARE THEY? BECAUSE IF DIVINE TRUTH IS INFINITE, ARE YOU EVER GOING TO KNOW ALL THE TRUTH LIKE GOD DOES? NO. SO THEREFORE YOU’RE NEVER GOING TO BE FULLY ENLIGHTENED AS GOD IS. GOD IS THE OWNER OF ALL TRUTH AND WE WILL ONLY EVER KNOW A SUBSET OF THAT TRUTH.”

@ 15m35s


“GOD IS THE OWNER OF ALL TRUTH AND WE WILL ONLY EVER KNOW A SUBSET OF THAT TRUTH. SO EVERYTIME WE CLAIM THAT WE ARE SOMEBODY LIKE AN AVATAR OR A GURU OR WHATEVER ELSE, ALL WE ARE DOING IS ACTUALLY LIVING IN THIS PLACE OF ARROGANCE.”

@ 15m51s


“WHEN YOU ARE AT ONE WITH GOD, YOU DO NOT NEED TO BE OVER-CLOAKED TO BE IN THAT STATE. YOU WILL BE IN THAT STATE YOURSELF. YOU WON’T HAVE TO HAVE ANY SPIRITUAL INFLUENCE OR ANY EXTRA SPIRITUAL EXPERIENCES TO BE IN THAT STATE BECAUSE YOU YOURSELF WILL BE HAVING GOD’S LOVE 24/7.”

@ 20m25s



Keywords
wisdomsimpleone with godspirit influencedivine love pathsoul condition6th sphere spiritstrue spiritualitysoul healingreincarnated jesusi want to heal my soulsoul transformation with goddriven by truth not fearprecious child of godsoul awakeningi want to know everythingsoul individualizationi am presence false teachingsfalse blissfree will gifti am god false beliefgurus avatars and enlightened spiritsfalse connection to godthe oneness movementtrue connection to god
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