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'BIBLICAL WARNING FOR AMERICA!
EARTH SHAKING NEWS
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587 views • 12/07/2023

 THIS SHOCKING VIDEO COMES STRAIGHT OUT OF THE BIBLE. IT DOESN'T MATTER IF YOU BELIEVES IN BIBLICAL PROPHECY OR NOT. THE FACT IS! THESE SHOCKING WARNINGS WILL COME TO PASS EVEN IF ONE BELIEVES IN THE OR NOT. SERIOUSLY! SATANISM IS BEING SHOVED DOWN OUR THROATS RIGHT NOW SO WHY WOULDN'T THERE BE A SPIRITUAL  SIDE TO LIFE. AFTER ALL, IN THE FAR EAST THEY BELIEVE IN YING/YANG OR DARK AND LIGHT. KARMA OR WHAT ONE SOWS, HE OR SHE SHALL REAP EITHER IN THIS LIFE OR THE NEXT. A PERSON IS A FOOL HE HE OR SHE CAN GET AWAY WITH DOING EVIL. WHEN THEY DRAW THEIR LAST BREATH HE OR SHE IS SENT TO THE DOMAIN THEY EARNED ON PLANET EARTH...MYSTERY BABYLON AMERICA IS GOING TO GET HER FATAL JUDGEMENT IN THE VERY NEAR FUTURE.SHE'S ALREADY ROUTING FROM WITHIN RIGHT NOW...

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