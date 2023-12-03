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SATANIC REPTILE RITUAL REVEALLED!
EARTH SHAKING NEWS
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348 views • 12/03/2023

THE SATANIC BUSH AND CLINTON FAMILIES ARE UNDER SATANIC ALIEN CONTROL. ALL THE BLUE BLOODS ARE DEEPLY POSSESSED. THIS IS ONE REASON WHY QUEEN VICTORIA WAS BURIED IN A LEAD COFFIN. ALL THESE EVIL BASTARDS SACRIFICE CHILD AND EAT THEIR FLESH AND DRINK THEIR BLOOD. THIS IS THE DIRTY SECRET HIDDEN FOR 1,000'S OF YEARS YOU'RE NOT SUPPOSED TO KNOW ABOUT. THANK GOD ALL THIS UNSANE EVIL IS COMING OUT NOW. THESE DEMON POSSESSED NEED TO BE PUT DOWN LIKE A MAD DOG SO HUMANITY CAN LIVE IN PEACE AND HARMONY. IT'S SAD WE'RE NOW IN THE END TIMES AND THE WORLD IS GOING TO GET MORE EVIL BY THE DAY NOW. YOU BETTER HAVE GUNS AND AMMO BECAUSE THESE HEARTLESS BASTARDS WILL MURDER YOU WITHOUT BLINKING AN EYE IF THEY GET AHOLD OF YOU OR YOUR LOVED ONES. UNFORTUNATELY, THESE SLIVERING SNAKES HAVE OTHERS MURDER FOR THEM. BEWARE BECAUSE WE'RE ENTERING THE MOST WICKED TIME IN THE HISTORY OF THE WORLD NOW...

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