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JFK DOROTHY KILGALLEN MURDERED BEFORE THE TRUTH WAS TOLD!
EARTH SHAKING NEWS
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55 views • 11/17/2023

THIS WAS A SHAMEFUL MURDER! AMERICAS EVIL GOVERNMENT HAD DOROTHY MURDERED BEFORE SHE COULD EXPOSE THE TRUTH CONCERNING THE JFK ASSASSINATION. THESE EVIL BASTARDS ALSO MURDERED HER CONFIDANT WHO WAS HELPING HER WRITE A BOOK CONCERNING THE JFK MURDER. THANK GOODNESS IN THE NEAR FUTURE ALMIGHTY GOD WILL JUDGE THE EVIL SATANIC ELITE AND THEIR LAPDOGS FOR DESTROYING INNOCENT HUMAN BEINGS. THE SHEER EVIL IS BEING EXPOSED NOW PREPARING THE WAY FOR THOSE LIVE AND DEAD WHO WILL BE JUDGED. DON'T YOU BE ONE OF THEM! REPENT AND ACCEPT YESHUA/JESUS AND ACCEPT THE HOLY SPIRIT SO WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH YOU WON'T BE THROWN IN THE PIT...WAKEUP!

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