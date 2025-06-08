BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 28 - 7ª Temporada - Perguntas do Espectador 9 - Viagem no Tempo e o Futuro
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
24 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
8 views • 3 months ago

Neste episódio do REVELAÇÕES CÓSMICAS com David Wilcock, Corey Goode discute ações futuras planejadas pela aliança e atualizações sobre o processo de divulgação.

Com mais perguntas, mais respostas. Há muito a aprender sobre os programas espaciais secretos e o que está reservado para a humanidade. David e Corey não decepcionam ao discutir as ações futuras planejadas pela aliança, os próximos eventos solares e atualizações sobre o processo de divulgação. A viagem no tempo é uma parte importante do PES e aprendemos mais sobre os perigos dessa tecnologia. Os perigos se tornam facilmente aparentes quando se trata de criar múltiplas linhas do tempo e tentar reparar os danos.

Keywords
despertarconscienciaespiritualidade
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy