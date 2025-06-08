REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 28 - 7ª Temporada - Perguntas do Espectador 9 - Viagem no Tempo e o Futuro

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Neste episódio do REVELAÇÕES CÓSMICAS com David Wilcock, Corey Goode discute ações futuras planejadas pela aliança e atualizações sobre o processo de divulgação.
Com mais perguntas, mais respostas. Há muito a aprender sobre os programas espaciais secretos e o que está reservado para a humanidade. David e Corey não decepcionam ao discutir as ações futuras planejadas pela aliança, os próximos eventos solares e atualizações sobre o processo de divulgação. A viagem no tempo é uma parte importante do PES e aprendemos mais sobre os perigos dessa tecnologia. Os perigos se tornam facilmente aparentes quando se trata de criar múltiplas linhas do tempo e tentar reparar os danos.