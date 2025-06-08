REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 28 - 7ª Temporada - Perguntas do Espectador 9 - Viagem no Tempo e o Futuro

Neste episódio do REVELAÇÕES CÓSMICAS com David Wilcock, Corey Goode discute ações futuras planejadas pela aliança e atualizações sobre o processo de divulgação.



Com mais perguntas, mais respostas. Há muito a aprender sobre os programas espaciais secretos e o que está reservado para a humanidade. David e Corey não decepcionam ao discutir as ações futuras planejadas pela aliança, os próximos eventos solares e atualizações sobre o processo de divulgação. A viagem no tempo é uma parte importante do PES e aprendemos mais sobre os perigos dessa tecnologia. Os perigos se tornam facilmente aparentes quando se trata de criar múltiplas linhas do tempo e tentar reparar os danos.