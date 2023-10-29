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'THESE COMMYS COMING AFTER ALL GUNS WAKEUP!.
EARTH SHAKING NEWS
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120 views • 10/29/2023

THE AMERICAN GOVERNMENT IS FULL OF COMMUNISTS NOW! THEY WANT OUR GUNS AND OUR LIVES AND THEY WON'T STOP UNTIL THEY GET BOTH. THIS IS WHY MILLIONS OF ILLEGALS ARE FLOODING INTO AMERICA. THEY ARE THE NEW AMERICANS AND JUST AS THE INDIANS WERE ALMOST ELIMINATED IN THE 1800'S, NOW AMERICANS ARE THE NEW INDIANS TO BE PURGED FROM THIS UNGODLY EVIL NATION. DON'T TAKE MY WORD FOR IT. WAIT AND SEE WHAT HAPPENS IN THE VERY NEAR FUTURE. A HUGE FALSE FLAG WILL LOCK DOWN AMERICA AND THEN THE ARMED ENEMY WILL GO DOOR TO DOOR ROBBING AND MURDERING YOU AND I...WAKEUP!

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