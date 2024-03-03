Продолжение сказки ("А как стал Иван-дурак государем...")

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Написал песню на слова Ю.Лореса. Автор уже в 1981 понимал, чем кончатся
даже самые благородные попытки построить "прекрасную россию будущего"
Текст (в моей редакции - слегка поправлена форма без изменения смысла):
А как стал Иван-дурак государем,
Как же править дураку? По-дурацки.
Он свободу своим подданным дарит -
Царска власть ему, видать, шутки-цацки.
Он указы издает все потешнее.
Дураку закон писать - только шалости.
Он народу повелел жить по-честному,
Hе иметь-де ни корысти, ни жадности.
Hаказанья отменил - больше нет суда,
Мол, людей негоже силой, словно псов, вести,
Мол, на небе нет судьи, кроме господа,
Hа земле же нет судьи, кроме совести.
И народ возликовал: "Слава богу!"
Закричал вовсю: "Ура государю!"
Ай, спасибо дураку за свободу,
Мы теперь ему по гроб благодарны!
И пошли гулять, пить да пировать.
А что плохо лежит - стали воровать.
Да монетами, да рюмками позванивать,
Да Ивана-дурака-царя, обманывать.
А как наелись-напились,
Все на печках улеглись,
Hа ворованом добре
Думу думать о царе:
Как случилось так, что наш царь - дурак?
Hе прогнать ли дурака нам в четыре кулака?
Hе заметили в раздорах да спорах,
Как идет на них войной лютый ворог.
Держит речь Иван-дурак перед народом:
Постоим-де за отчизну да свободу!
А народ ему отвечает так:
"Виноваты ль мы, коли царь - дурак?
Hа кого же мы бросим сундуки?
Если ты - дурак, мы - не дураки!"
Поклонился царь Иван-дурак народу,
Да пошел один во чисто во поле
За отчизну постоять да за свободу -
Такова, видать, дурацкая доля...