Продолжение сказки ("А как стал Иван-дурак государем...")

Написал песню на слова Ю.Лореса. Автор уже в 1981 понимал, чем кончатся даже самые благородные попытки построить "прекрасную россию будущего"

Текст (в моей редакции - слегка поправлена форма без изменения смысла):

А как стал Иван-дурак государем,

Как же править дураку? По-дурацки.

Он свободу своим подданным дарит -

Царска власть ему, видать, шутки-цацки.

Он указы издает все потешнее.

Дураку закон писать - только шалости.

Он народу повелел жить по-честному,

Hе иметь-де ни корысти, ни жадности.

Hаказанья отменил - больше нет суда,

Мол, людей негоже силой, словно псов, вести,

Мол, на небе нет судьи, кроме господа,

Hа земле же нет судьи, кроме совести.

И народ возликовал: "Слава богу!"

Закричал вовсю: "Ура государю!"

Ай, спасибо дураку за свободу,

Мы теперь ему по гроб благодарны!

И пошли гулять, пить да пировать.

А что плохо лежит - стали воровать.

Да монетами, да рюмками позванивать,

Да Ивана-дурака-царя, обманывать.

А как наелись-напились,

Все на печках улеглись,

Hа ворованом добре

Думу думать о царе:

Как случилось так, что наш царь - дурак?

Hе прогнать ли дурака нам в четыре кулака?

Hе заметили в раздорах да спорах,

Как идет на них войной лютый ворог.

Держит речь Иван-дурак перед народом:

Постоим-де за отчизну да свободу!

А народ ему отвечает так:

"Виноваты ль мы, коли царь - дурак?

Hа кого же мы бросим сундуки?

Если ты - дурак, мы - не дураки!"

Поклонился царь Иван-дурак народу,

Да пошел один во чисто во поле

За отчизну постоять да за свободу -

Такова, видать, дурацкая доля...



