Лечебные свойства гинкго билоба. Рассказывает Геннадий Гарбузов

Купить гинкготропил можно по ссылке http://garbuzov.org/ginkgotropil_160 Подписывайтесь на мой инстаграм: https://www.instagram.com/fito_garbuzov/ Гинкго билоба имеет сложный химический состав, включает более 40 ингредиентов, основными из которых являются флавоноидные гликозиды (24%), терпеновые соединения (6%), а также гинкголиды А, В, С, J и билобалиды; именно с этими соединениями связывают специфическую фармакологическую активность гинкго. Кроме того, растение содержит проантоцианидины и органические кислоты, которые способствуют растворимости и биодоступности. Гинкго содержит биофлавоноиды кверцетин, кемпферол, гинкгетин, билобетин, изогинкгетин и изорамнетин, которые являются мощными антиоксидантами, а также кальций, фосфор, тимин, соли калия, фитостерин, аспарагин, маргенин