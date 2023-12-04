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'UFO'S & ALIENS BEING EXPOSED NOW!
EARTH SHAKING NEWS
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186 views • 12/04/2023

HUMANITY HAS BEEN LIED TO CONCERNING UFOS AND ALIENS. SINCE WE'RE IN THE END TIMES NOW THE DECEPTION WILL EXPLODE. THE BIBLE WARNS A VEIL OF DECEPTION WILL BE CAST OVER HUMANITY AND THEY WILL BELIEVE THE STREAM OF LIES COMING FROM OUR POSSESSED LEADERS AND BOUGHT OFF CLERGY. YOU MUST DO YOUR OWN RESEARCH IF YOUR TO KNOW THE TRUTH AS TO WHY YOU'RE ON PLANET EARTH AT THIS TIME. SHEER EVIL IS EXPLODING RIGHT NOW. PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. HUMANITY IS BEING SACRIFICED FOR THE SATANIC BLUE BLOOD ELITE RUNNING THE PLANET RIGHT NOW...WAKEUP!

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