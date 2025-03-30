BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Die letzte Schlacht - In Gedenken an Andreas Kress [FTAOL]
From Truth And Other Lies
From Truth And Other Lies
22 views • 5 months ago

In Gedenken an Andreas Kress, der am 31.03.2022 das irdische Leben verließ.

Doch hinterließ er uns sein Lebenswerk, seine Weisheit, seinen Kampfeswillen, seine Energie und sein Licht, sodass wir seine Mission weiterführen.


Andreas, wir danken dir für alles!

Ewig lebt der Toten Tatenruhm!


Danke an alle Zuschauer und jeden, der die Inhalte von Andreas weiterverbreitet.


Wir senden beste Grüße und wünschen euch das Beste.

FTAOL-Mirror


__

Video with English Subtitles:

https://www.brighteon.com/a324043d-74b8-4e96-a2b8-7852c93eeb39


Originalvideo:

https://odysee.com/@ftaol-mirror:1/Die-letzte-Schlacht2022:1

__


Grabrede für Andreas:

https://www.brighteon.com/aa2f1f44-daad-4ad8-b9a2-c0d5cd87b74a

trumpamericastalinisraelgermanygazadeutschlandeuropakommunismusweltkriegbundestagrusslanddemokratie
