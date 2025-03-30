Die letzte Schlacht - In Gedenken an Andreas Kress [FTAOL]

In Gedenken an Andreas Kress, der am 31.03.2022 das irdische Leben verließ.

Doch hinterließ er uns sein Lebenswerk, seine Weisheit, seinen Kampfeswillen, seine Energie und sein Licht, sodass wir seine Mission weiterführen.





Andreas, wir danken dir für alles!

Ewig lebt der Toten Tatenruhm!





Danke an alle Zuschauer und jeden, der die Inhalte von Andreas weiterverbreitet.





Wir senden beste Grüße und wünschen euch das Beste.

FTAOL-Mirror





__

Video with English Subtitles:

https://www.brighteon.com/a324043d-74b8-4e96-a2b8-7852c93eeb39





Originalvideo:

https://odysee.com/@ftaol-mirror:1/Die-letzte-Schlacht2022:1

__





Grabrede für Andreas:

https://www.brighteon.com/aa2f1f44-daad-4ad8-b9a2-c0d5cd87b74a