Пусть русские танки войдут в Берлин (2025 edition, karaoke)
Yury Nesterenko/George Right
Yury Nesterenko/George Right
78 views • 6 months ago

Эта песня была забанена ублюдками с musescore.com по жалобам русни.
В версии 2019 года в куплете про "путинского шута" речь шла про Украину и Зеленского. Однако после начала полномасштабной войны Зеленский показал, что он обучаем - зато Америка, снова избравшая Трампа, соответствует этому куплету на 146%. Как и вся прочая западная слизь, от политических лидеров до администраторов интернет-сервисов, которая по=прежнему абсолютно безнадежна. Ядерная война им всем доктор. 

Пусть русские танки войдут в Берлин,
Я это мечтаю увидеть, блин!
Чтоб мрази продажные без прикрас
Узнали, чем пахнет их русский газ.

Пусть каждый, кто кланялся на восток,
Получит свой северный, блин, поток
По самые гланды, и взнос в ПАСЕ
Пусть жрут из российской параши все.

Пусть каждый подонок и каждый трус
Получат заслуженный ими груз,
Пусть жадность и глупость пожнут плоды,
Не преуменьшая размах беды.

И пусть США - сверхдержава та,
Что выбрала путинского шута,
За годы не выучась ничему,
Получит по выбору своему.

А я вам не доктор, чтоб вас спасать!
Мне осточертело про вас писать,
Хочу положить здоровенный болт
На весь ваш ублюдочный fucking world.

Не в смысле планеты - она вполне
Прекрасна при солнце и при луне,
Прекрасны закаты, леса, моря -
Лишь люди на ней появились зря.

Горите огнем вы, как Нотр Дам!
Ни капли сочувствия вам не дам -
Одно лишь злорадство, the final fun.
Чем хуже, тем лучше. Allons, enfants1.
Keywords
bannedworld war iiitheweakestgenerationstop russia
