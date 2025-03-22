Пусть русские танки войдут в Берлин (2025 edition, karaoke)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Эта песня была забанена ублюдками с musescore.com по жалобам русни.
В версии 2019 года в куплете про "путинского шута" речь шла про Украину и Зеленского. Однако после начала полномасштабной войны Зеленский показал, что он обучаем - зато Америка, снова избравшая Трампа, соответствует этому куплету на 146%. Как и вся прочая западная слизь, от политических лидеров до администраторов интернет-сервисов, которая по=прежнему абсолютно безнадежна. Ядерная война им всем доктор.
Пусть русские танки войдут в Берлин, Я это мечтаю увидеть, блин! Чтоб мрази продажные без прикрас Узнали, чем пахнет их русский газ. Пусть каждый, кто кланялся на восток, Получит свой северный, блин, поток По самые гланды, и взнос в ПАСЕ Пусть жрут из российской параши все. Пусть каждый подонок и каждый трус Получат заслуженный ими груз, Пусть жадность и глупость пожнут плоды, Не преуменьшая размах беды. И пусть США - сверхдержава та, Что выбрала путинского шута, За годы не выучась ничему, Получит по выбору своему. А я вам не доктор, чтоб вас спасать! Мне осточертело про вас писать, Хочу положить здоровенный болт На весь ваш ублюдочный fucking world. Не в смысле планеты - она вполне Прекрасна при солнце и при луне, Прекрасны закаты, леса, моря - Лишь люди на ней появились зря. Горите огнем вы, как Нотр Дам! Ни капли сочувствия вам не дам - Одно лишь злорадство, the final fun. Чем хуже, тем лучше. Allons, enfants1.