Эта песня была забанена ублюдками с musescore.com по жалобам русни.

В версии 2019 года в куплете про "путинского шута" речь шла про Украину и Зеленского. Однако после начала полномасштабной войны Зеленский показал, что он обучаем - зато Америка, снова избравшая Трампа, соответствует этому куплету на 146%. Как и вся прочая западная слизь, от политических лидеров до администраторов интернет-сервисов, которая по=прежнему абсолютно безнадежна. Ядерная война им всем доктор.

Пусть русские танки войдут в Берлин, Я это мечтаю увидеть, блин! Чтоб мрази продажные без прикрас Узнали, чем пахнет их русский газ. Пусть каждый, кто кланялся на восток, Получит свой северный, блин, поток По самые гланды, и взнос в ПАСЕ Пусть жрут из российской параши все. Пусть каждый подонок и каждый трус Получат заслуженный ими груз, Пусть жадность и глупость пожнут плоды, Не преуменьшая размах беды. И пусть США - сверхдержава та, Что выбрала путинского шута, За годы не выучась ничему, Получит по выбору своему. А я вам не доктор, чтоб вас спасать! Мне осточертело про вас писать, Хочу положить здоровенный болт На весь ваш ублюдочный fucking world. Не в смысле планеты - она вполне Прекрасна при солнце и при луне, Прекрасны закаты, леса, моря - Лишь люди на ней появились зря. Горите огнем вы, как Нотр Дам! Ни капли сочувствия вам не дам - Одно лишь злорадство, the final fun. Чем хуже, тем лучше. Allons, enfants1.