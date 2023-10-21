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'ISRAEL IS ZIONIST & NOT THE REAL JEWS!
EARTH SHAKING NEWS
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112 views • 10/21/2023

ZIONISM WAS CREATED BY THE SATANIC ROTHSCHILD FAMILY. THEY ALSO CREATED MODERN DAY ISRAEL AS WELL. THIS SHOCKING PROVES BOTH ACCOUNTS. ROTHSCHILDS ARE ONE OF THE MOUTH PIECES OF THE SATANIC ELITE. THE REAL JEWS ARE NOT ZIONISTS AND THEY ARE THE TRUE PEOPLE OF ALMIGHTY GOD. OF COURSE, EVEN THEY REJECT YESHUA/JESUS. A SPIN OFF GROUP CALLED MESSIANIC DO ACCEPT YESHUA AS THEY LORD AND ETERNAL SAVIOR. UNFORTUNATELY, MANY OF THEM DO STILL GET SATURATED WITH SPIRITUAL LEGALISM. IN THE END IN MY OPINION, WE DON'T NEED A RABBI OR PREACHER TO FIND OUR WAY TO THE TRUTH. WE PRAY DIRECTLY TO YESHUA/JESUS AND ARE SELF LEARNED SPIRITUAL PEOPLE. DO YOUR OWN RESEARCH IN DISCOVERING TRUTH.

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