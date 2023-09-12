BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

'HUMANITY IS NOW CONTROLLED BY UNSEEN REALTY WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
106 views • 09/12/2023

OUR NAZI GOVERNMENT HAS HAD THE POWER TO CONTROL HUMANS FOR A LONG TIME NOW THANKS TO THE DEMONIC CIA! AMERICAS LAST DAYS ARE NOW HERE BECAUSE AMERICANS FAILED TO WAKEUP! THE OCCULT ELITE AND OUR TRAITOR POLITICIANS SERVE SATAN AND NOW AMERICA HAS BEEN CONSUMED WITH SHEER EVIL. THE SHEER HELL COMING NOW WILL DESTROY MILLIONS OF AMERICANS. GOD;S TRUE WATCHMEN HAVE BEEN WARNING HUMANITY BUT THEY'RE UNDER A VEIL OF DELUSION AND HAVE BEEN PUT TO SLEEP BY THE ENDLESS LIES COMING FOR OUR DEMON POSSESSED LEADERS. YOU BETTER PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. AMERICA HAS BEEN DESTROYED...

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy