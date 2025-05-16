Overcloaked by Spirits and Name Change, What Happens When Overcloaked People Die? How Can I Help Them as a Healer? Addictions and Spirit Attachments, Afraid of Angry Spirits

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FULL ORIGINAL:
20120218 General Discussion - Blocks To Spiritual Progression In The USA
Cut:
39m32s-51m13s
DIVINE TRUTH:
Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com
Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com
God’s Way: https://blog.godsway.net/
Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth
Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm
*************************
“CHARACTER, WHICH IS THE WAY GOD WANTS US TO CHANGE BY DEVELOPING OUR CHARACTER, OUR NATURE INTO MORE LOVE, TAKES TIME TO CHANGE.”
@ 42m15s
“CHANGE CANNOT BE INSTANT. CHANGE REQUIRES SOME EFFORT. IT’S NOT SOMETHING THAT SOMEBODY CAN JUST GIVE TO US.”
@ 42m38s
“TRUE SPIRITUAL DEVELOPMENT REQUIRES A CHARACTER CHANGE WITHIN, SOME KIND OF CHANGE THAT OCCURS INSIDE OF US. NOT SOMETHING THAT WE CAN JUST GO ALONG TO EXAMING EXTERNALLY WITHOUT THERE BEING ANY LIFE-CHANGING THING HAPPENED TO US INTERNALLY.”
@ 43m55s
“TRUTH IS THE MOST POWERFUL FORCE ASIDE FROM LOVE.”
@ 47m44s
“IF THE PERSON REALLY WANTED TO KNOW THE TRUTH, THE SPIRIT CAN’T PREVENT THEM FROM KNOWING THE TRUTH.”
@ 50m22s