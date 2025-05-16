BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Overcloaked by Spirits and Name Change, What Happens When Overcloaked People Die? How Can I Help Them as a Healer? Addictions and Spirit Attachments, Afraid of Angry Spirits
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
35 views • 4 months ago

FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/w7wdkXwVd6s

20120218 General Discussion - Blocks To Spiritual Progression In The USA


Cut:

39m32s-51m13s


DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com

Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com

God’s Way: https://blog.godsway.net/

Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth

Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm

*************************



“CHARACTER, WHICH IS THE WAY GOD WANTS US TO CHANGE BY DEVELOPING OUR CHARACTER, OUR NATURE INTO MORE LOVE, TAKES TIME TO CHANGE.”

@ 42m15s


“CHANGE CANNOT BE INSTANT. CHANGE REQUIRES SOME EFFORT. IT’S NOT SOMETHING THAT SOMEBODY CAN JUST GIVE TO US.”

@ 42m38s


“TRUE SPIRITUAL DEVELOPMENT REQUIRES A CHARACTER CHANGE WITHIN, SOME KIND OF CHANGE THAT OCCURS INSIDE OF US. NOT SOMETHING THAT WE CAN JUST GO ALONG TO EXAMING EXTERNALLY WITHOUT THERE BEING ANY LIFE-CHANGING THING HAPPENED TO US INTERNALLY.”

@ 43m55s


“TRUTH IS THE MOST POWERFUL FORCE ASIDE FROM LOVE.”

@ 47m44s


“IF THE PERSON REALLY WANTED TO KNOW THE TRUTH, THE SPIRIT CAN’T PREVENT THEM FROM KNOWING THE TRUTH.”

@ 50m22s


power of prayerwhat happens when we diesoul foodsoul conditionsoul healingreincarnated jesussoul developmentfeel everythingspirit world and afterlifetruth will set you freedriven by truth not fearprecious child of godsoul awakeningi want to know everythingcharacter developmentspirit influence and attachmentsnew age vs true spiritualityexpectations and demandsovercloaked by spiritsspiritual name changepower of love and truthaddictions and spirit attachmentsdivine truth healerdisconnection from spiritsaddicted to power and glory
