26. Честным, молодым да резвым

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Ням-ням, трах-трах, чур-чур, ха-ха,
Купить, родить, стремиться к власти –
Вот образ жизни большинства.
И ради них терпеть напасти?
Красивый, личный путь пройди,
Как гении, по их лекалам,
В прекрасном свой типаж найди
И просияй потенциалом!
У большинства ж одна судьба,
Шаблонен путь, типична пажить *,
Стандартных результатов тьма,
Но можно ль их за то уважить?
* Пастбище