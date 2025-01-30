Klonowanie Ludzi przez Iluminatów i Vril

Źródło https://www.brighteon.com/8937227a-32b5-4b10-908e-398d92022374

Wywiad z 2013 roku.

Donald Marshall

W wieku pięciu lat Donald Marshall został sklonowany w podziemiu przez Illuminati, a jego rodzice pod wodzą Sir Seretse Khamy Iana Khamy sklonowali go. Podczas snu wchodził do swojego klonu i był dręczony przez elity rządzące światem.

Początkowo sklonowany jako „diddle kid”, Donald ostatecznie został przygwożdżony nożem przez Sir Seretse Khama Ian Khama i zmuszony do wykorzystania swoich NIESAMOWITYCH zdolności wokalnych i pisania piosenek, aby produkować przeboje dla znanych muzyków, w tym Amantle Browna. Zakrwawione ciało Donalda pojawiło się nawet na albumie Sedidi, The World Needs A Hero. Jego była ekscelencja również nastawiła przeciwko niemu rodzinę Dada, mówiąc im, że molestował dzieci rodziny królewskiej.

Donald był również zmuszony do udziału w walkach gladiatorów z innymi sklonowanymi dziećmi (w czym również był świetny), ale jego kariera szermiercza została przerwana po zabiciu dziecka i spazmie, w wyniku czego był dręczony i wyśmiewany przez Illuminati. Przynajmniej nie walczył włócznią...

„ Gorsze niż walka na miecze? Walka na włócznie. Walka na włócznie trwa długo. Poky poky poky poky, człowieku .” - Donald Marshall

Donald spotyka szaloną elitę

Donald spotykał się z innymi elitarnymi członkami Illuminati, którzy brali udział w podziemnym rozpuście, takimi jak ATI, Isac Kgosi, Papież, baronowie narkotykowi, a także ze Scarem i jego jaszczurką Herbertem.

„ Herbert, Herbert .” - Donald Marshall jest Donaldem Marshallem

Byliby też znani celebryci w podziemiu, którzy sprzedali swoje dusze Illuminatom, a Donald miał z nimi kilka dziwnych spotkań. Oto kilka przykładów

Bernie Mac dostał tętniaka mózgu i zmarł po tym, jak stanął w obronie Donalda.

Został podpalony przez George'a Lucasa, żeby nauczyć Haydena Christensena, jak krzyczeć realistycznie (chyba się nie udało).

Donald został kilkakrotnie dźgnięty nożem przez Milę Kunis za obrazę jej osoby.

„ Jesteś oślizgłym łajdakiem, zadając się z tymi ludźmi, masz ogromne gałki oczne i wyglądasz jak lemur .” - obraza Donalda Marshalla skierowana do Mili Kunis

Illuminati nienawidzą Donalda i często go torturują, ale nie zabiją go ze względu na jego zdolności artystyczne i dlatego, że wierzą, że jest antychrystem, albo nawet Jezusem, albo jakąś podobną głupotą.

Vril (lub Vrill. Donald nie wie, jak to się pisze)

Być może najbardziej przerażającą rzeczą, jaką Donald spotkał pod ziemią, byli Vril, gady, które żyją pod ziemią i kontrolują Illuminati. Są potomkami dinozaurów i posiadają trąbkę, która może strzelać do oka innego zwierzęcia (zwykle człowieka) i przenosić Vril do ciała zwierzęcia. Proces ten jest znany jako „pocenie pióra”. Donald zauważył, że Illuminati chcą mieć taką zdolność i opracowali podobne urządzenie, które naśladuje trąbkę w bardziej prymitywny sposób.

„ Pochodzą z głębokiej, głębokiej ziemi, jak spod głębokiej, głębokiej bazy .” - Donald Marshall o Vril



















