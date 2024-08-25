Возвращение утраченной энергии. Практика №3.

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Я разрываю и отказываюсь ото всех контрактов, договоров, соглашений и компромиссов со всеми видами зла и сущностей инфернального мира. Я категорически запрещаю кому-либо и чему-либо использовать или воздействовать на мой Божественный свет, мою Божественную структуру и энергию каким бы то ни было образом.
Я являюсь частицей Первотворца, Источника Силы, и твёрдо стою на стороне истинного Божественного света и любви. Я отказываюсь от программы жертвы и порабощения, соблюдая кон совести и чести. Я отрекаюсь ото всего имеющего природу зла и обмана, в каком бы виде оно мне ни представлялось.
Мои воля, энергия, тела и жизненные цели принадлежат только мне. Только я являюсь творцом и управителем своей жизни. Я полностью беру ответственность на себя за свою жизнь и выбор своей линии судьбы.
Я был, буду и остаюсь единственным творцом своей реальности. Моя энергосфера является совершенной и полностью исключает присутствие в ней какого-либо вида несовершенства, зла и искажений на физическом, эфирном, астральном, ментальном, каузальном, буддхиальном, атманическом и каких-либо других проявленных и непроявленных уровнях.
Здесь и сейчас я запускаю на всех уровнях и планах, во всех пространствах, временах и измерениях процесс моментального уничтожения всех активных и неактивных программ подавления моей воли, творческой энергии, разрушения или изменения генетической информации ДНК.
Я очищаю себя и окружающее пространство ото всех видов магического, энергетического, ментального, визуального, смыслового, химического, ритуального, звукового, биохимического и психофизиологического воздействия, клятв и обрядов, психического террора, сна забвения, манипуляций, ото всех видов проявленного и непроявленного оружия, гипнотических программ и любого рода отрицательных воздействий, в том числе техногенных, и отменяю их влияние на меня в прошлом, настоящем и будущем.
Я полностью и навсегда удаляю из своего пространства все чужеродные низковибрационные существа и механизмы, любого вида грибки, болезнетворные микроорганизмы, паразиты, вредоносные бактерии, вирусы скрытые и явные, а также иноземные сущности и программы любого вида.
Вся деструктивная энергия, высвобожденная в результате удаления вредоносных программ, механизмов и сущностей, да будет направлена на усиление моей воли, истинной любви, сочастия, на физическое и энергетическое проявление во мне образа вечной жизни в совершенной гармонии и чистой безусловной радости.
Я наполняю себя и окружающее пространство только целительной высоковибрационной совершенно-чистой энергией Всеединого Первоисточника. Все преобразования совершаются прямо здесь и сейчас.
Отныне и навсегда я ставлю категорический запрет на вторжение в моё личное пространство и на установление преград или ограничений по отношению ко мне со стороны какой бы то ни было формы жизни или сознания, несущей на уровне мысли, намерения или желания хоть сколь-нибудь малое нарушение или разрушение моей целостной совершенной структуры, моей воли и моего чистого внутреннего и внешнего пространства. За нарушение моей воли следует неминуемое физическое уничтожение, либо полное разрушение любого агрессора в течение трёх земных минут с момента совершения им преступления.
Теперь моя энергетическая структура, вне зависимости от происходящих событий, всегда и везде сохраняет свою чистоту, силу и целостность.
Истинно. Повелеваю: да будет так отныне и навсегда.
Печать.
Чтобы исключить возможность противодействия этим Запретам со стороны служителей системы, каждому из Вас рекомендуется несколько видоизменять в соответствии со своим видением мира вышепредставленные способы защиты при каждом их произнесении.