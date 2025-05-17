BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Ap Sa Dono Jahan Mein Nazar Aya Hi Nahi | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Heart Touching Naat
jamiasaeediadarulquran
4 months ago

Ap Sa Dono Jahan Mein Nazar Aya Hi Nahi | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Heart Touching Naat

http://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

Description:

Ap Sa Dono Jahan Mein Nazar Aya Hi Nahi

A beautiful and heart-touching Naat by Muhammad Irfan Zafar Qadri, filled with love and praise for the beloved Prophet Muhammad ﷺ.

Listen, share, and spread the message of love, devotion, and faith.


📿 Naat Reciter: Muhammad Irfan Zafar Qadri

🏫 Presented By: Jamia Saeedia Darul Quran


🔔 Don’t forget to Like, Comment, and Subscribe for more Islamic content.


📢 Hashtags:

#NaatSharif #MuhammadIrfanZafarQadri #ApSaDonoJahanMein #Naat2025 #IslamicContent #JamiaSaeediaDarulQuran #HeartTouchingNaat #NaatVideo

new naat 2025naat sharifbest naat 2025muhammad irfan zafar qadri naatap sa dono jahan mein naatheart touching naatjamia saeedia darul quranemotional naatprophet muhammad naatnaats of muhammad irfan qadrinaat video 2025naats in urdu
