Ap Sa Dono Jahan Mein Nazar Aya Hi Nahi | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Heart Touching Naat
http://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
Description:
A beautiful and heart-touching Naat by Muhammad Irfan Zafar Qadri, filled with love and praise for the beloved Prophet Muhammad ﷺ.
Listen, share, and spread the message of love, devotion, and faith.
📿 Naat Reciter: Muhammad Irfan Zafar Qadri
🏫 Presented By: Jamia Saeedia Darul Quran
