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VICIOUS MERCENARIES MURDERING HUMANS!
EARTH SHAKING NEWS
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111 views • 03/17/2023

PAID KILLERS ARE THROUGHOUT THE WORLD TO MURDER PEOPLE WHO GET IN THE WAY OF THE ELITE. AMERICA AND THE U.N. FUND THESE VICIOUS KILLERS TO DO THE DIRTY WORK SO THEIR HANDS ARE WIPED CLEAN. BLACK ROCK HAS BEEN USED BY AMERICA'S GOVERNMENT FOR DECADES NOW. THEE CONTRACT KILLERS MAKE THE MAFIA LOOK LIKE SCHOOL CHILDREN. THE MAFIA SAID THEY WERE THE BLACK HAND AND THE CIA WAS THE WHITE HAND. AMERICA HAS ALWAYS BEEN CORRUPT AS HELL AND THIS WAS KEPT FROM MY GENERATION ON BACK. IT'S TRULY HEARTBREAKING IT TOOK SO LONG FOR MY GENERATION TO DISCOVER THESE THINGS. THAT BEING SAID, ALL OF US MUST NOW PREPARE TO BATTLE THE GOVERNMENT WHO TRAGICALLY HAS BETRAYED ALL OF US.  SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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