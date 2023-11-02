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ZIONISM DOESN'T REPRESENT THE REAL JEWS!
EARTH SHAKING NEWS
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89 views • 11/02/2023

ZIONISM WAS BIRTHED OUT OF FREEMASONRY AND IS SHEER EVIL. THE PROOF BEING THEY CURRENT LEADER STOOD DOWN AND LET HAMAS SLAUGHTER SEVERAL ISRAELI AND PALESTINIAN HUMAN BEINGS. I POSTED A VIDEO HERE SEVERAL DAYS AGO OF A FORMER ISRAELI SOLDIER QUESTIONING WHY THIS HAPPENED. SHE SAID NOTHING MOVES IN GAZA THE ISRAELI MILITARY DOESN'T KNOW ABOUT. THERE'S AUDIO AND VIDEO DETECTION EVERYWHERE. THIS SOLDIER SERVED OVER 20 YEARS AGO IN THE MILITARY. THIS PROVES THE ISRAELI GOVERNMENT LIKE AMERICA SERVES THE SATANIC ELITE WHO CONTROL EARTH. MY COMPASSION IS WITH THE INNOCENT HUMAN BEINGS ON BOTH SIDES OF THE CONFLICT AND YOURS SHOULD BE AS WELL. AMERICA IS GOING TO FALL AND MILLIONS OF AMERICANS WILL BE MURDERED AS WELL BECAUSE OF THE OPEN BORDERS. YOU BETTER WAKEUP! THE ENEMY IS ALREADY HERE...

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