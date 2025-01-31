Epístola de Pablo a Tito [Lectura Pública de La Biblia]

Directamente de las páginas de La Biblia.

La Epístola de Pablo a Tito, en la versión Reina Valera 1960.

Leída en Ciudad de Dios, San Juan de Miraflores, Lima - Perú.





Únete a esta misión extraordinaria de dar lectura pública a La Sagrada Biblia

en diferentes plazas y calles. Sé testigo de cómo Las Sagradas Escrituras

pueden renovar la fe en aquellas personas que escuchan.





