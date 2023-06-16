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'ILLEGALS NEW HOME IS HERE!
EARTH SHAKING NEWS
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108 views • 06/16/2023

THIS VIDEO WILL MAKE YOUR BLOOD BOIL! MILLIONS OF ILLEGALS ARE FLOODING INTO AMERICA AND REPLACING AMERICANS NOW. IT'S SAD THE AVERAGE AMERICA HAS NO IDEA OUR FASCIST GOVERNMENT IS NOW DESTROYING AMERICA. IF YOU CONTINUE TO DO NOTHING IN THE VERY NEAR FUTURE THESE ILLEGALS WILL BUST DOWN YOUR DOOR AND KILL YOU AND YOUR LOVED ONES. NOTICE THE MAJORITY OF ILLEGALS FLOODING INTO AMERICA ARE FIGHTING AGE MEN. I BELIEVE THE MILLIONS OF BULLETS AND GUNS THE GOVERNMENT HAS PURCHASED WILL BE GIVEN TO THE ILLEGAL MEN TO MURDER AMERICANS WHEN THE STOCK MARKET CRASHES. YOU DON'T HAVE TO BELIEVE ME. WHAT WHAT HAPPENS IN THE VERY NEAR FUTURE WHEN AMERICA COLLAPSES...WAKEUP!

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