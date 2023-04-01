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CHRISTIANITY IS DEAD AMERICA!
EARTH SHAKING NEWS
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9 views • 04/01/2023

THE LUKEWARM CHURCH HAS KILLED CHRISTIANITY IN AMERICA. THE MEGA PREACHERS WORSHIP MONEY AND FAME MORE THAN LOVE OF YESHUA/JESUS! I HAVEN'T WATCHED ANY OF THEM FOR SEVERAL YEARS NOW. THEY MAKE ME SICK! THEY IGNORE ROMANS WARNING ABOUT HOMOSEXUALITY FOR MONEY AND PROFIT. THEY'RE HEADED INTO THE PITS OF HELL IF THEY DON'T REPENT. AMERICA IS NOW A COUNTRY BASED ON HATRED INSTEAD OF WHAT JESUS TAUGHT. HE SAID LOVE ONE ANOTHER NOT MURDER HUMAN'S BECAUSE OF THEIR GODLY BEIEF SYSTEM. AMERICA DESERVES TO BURN IN THE PITS OF HELL FOR HER UNGODLY TRANSFORMATION. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE NOW...

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