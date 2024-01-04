観ておいた方が良いことX ～ 2020年03月26日

2019.06.27
武見敬三参議院議員・JCIEシニアフェローがWHO UHC親善大使に任命されました
https://www.jcie.or.jp/japan/2019/06/27/post-3539/
2023.12.26
武見敬三厚生労働大臣定例会見
https://www.youtube.com/watch?v=UZ3tIiV8jww
アメリカでWHOは人身売買組織だという内容がFOXニュースで 流れました
https://twitter.com/GOD_KAZUKI/status/1742596962069905595
速報：フロリダ州公衆衛生総監、新型コロナウイルス感染症ワクチンの完全停止を呼びかけ
https://twitter.com/VigilantFox/status/1742660327634801039
推進医師の言い訳。しかし彼らは自身の行いをあまりに軽く考えている。
https://youtu.be/xGS-o1OkM9o?t=91
軍関係者、新型コロナウイルスワクチン強制接種をめぐり指導者らに軍法会議をかけるよう要求
https://twitter.com/VigilantFox/status/1742358869282537906
https://www.brighteon.com/443b9739-aa58-42da-8ed6-0f853eb9d8e2
ニュルンベルク綱領、ワクチン投与医師の死刑執行。
https://www.nicovideo.jp/watch/sm41476830
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武見太郎
https://youtu.be/gSmSTPapsX4?t=88
留学してドイツから帰ってきた医師が、勇んで時の医師会のドン・武見太郎のところに報告に行った。「武見会長、この機械を使えば、未病の段階で病気が発見できて、みんなが健康になります」「君はね、まちがってるんじゃないのかね。こんな優れたドイツの機械を日本に持ってきて、日本の患者をみんな調べてみたまえ。15万人いる日本の医師は、みんな路頭に迷う」
https://twitter.com/TTrumpSJapan/status/1369289922822119426?t=HCuUiJQLmAV83zg8Lnm4ug&s=03
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創られた権威
https://www.brighteon.com/b0a211e0-11e2-4493-903f-4ff65c8b2db9
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