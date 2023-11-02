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INSANE JOE BIDEN LOCKING DOWN AMERICA NOW! FREEDOM IS DEAD!
EARTH SHAKING NEWS
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167 views • 11/02/2023

INSANE JOE IS TIGHTENING THE NOOSE ON ALL AMERICANS NOW! IT WON'T BE LONG BEFORE THIS CRAZY MAN SENDS HIS HENCH MAN AND WOMEN TO STEAL ALL OF THE WEAPONS. BUNGLING BIDEN WASN'T REALIZE ESPECIALLY WITH THE SHEER HATRED AGAINST CHRISTIANS, PATRIOTS AND JEWS THEY WILL WILL RESIST... WHO COULD BLAME THEM BECAUSE THE LEGAL SYSTEM IS CORRUPT AS HELL AND THE LYING POLITICIANS HAVE SOLD OUT AMERICA TO THE HIGHEST BIDDER. THE 100+ ILLEGALS HERE NOW WILL BE TURNED AGAINST ALL AMERICANS. IF YOU DON'T HAVE GUNS, AMMO AND SURVIVAL PREPS YOU'RE A DAMN FOOL. A PERSON HAS TO BE BLIND NOT TO SEE THE HANDWRITING ON THE WALL. AMERICA IS DEAD AND LYING IN THE MORGUE. THE END IS RAPIDLY APPROACHING WITH THE FINANCIAL ON IT'S LAST LEGS. WAKEUP OR BE SILENCED FOREVER...

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