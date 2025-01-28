mit beiden Stimmen AfD

In einem Deutschland, in dem Rentner Pfandflaschen sammeln müssen, um über die Runden zu kommen. Wo du an Bahnhöfen stehst und darauf wartest, dass dein Zug überhaupt noch kommt, wenn er nicht bereits ausgefallen ist. Wo du jede Minute in der Bahnhofsgegend angespannt bleibst, weil du weißt, dass Übergriffe durch die üblichen Verdächtigen zur Normalität gehören. Ein Deutschland, in dem Kinderkriegen nicht nur eine Frage des Herzens ist, sondern vor allem eine Frage des Geldes. Wo Kitas nicht nur überfüllt sind, sondern die Menschen, die unsere Kleinsten betreuen, unterbezahlt und überarbeitet sind. Wo Minister die wirtschaftliche Zukunft einer ganzen Nation opfern, ohne Rücksicht auf Arbeitsplätze, bezahlbare Energie oder die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. In einem Deutschland, wo Clan-Kriege und Drogenhandel in vielen Stadtteilen zum Alltag gehören. Wo Gesetze gemacht werden, aber die, die sie brechen, keine Konsequenzen zu fürchten haben. Doch in diesem Deutschland sehen wir auch eine Chance. Eine Chance für Veränderung. Für ein Land, das wieder auf seine Bürger hört. Für Politiker, die Verantwortung übernehmen müssen, wenn sie unser Land vorsätzlich in den Ruin führen. Dafür Konsequenzen zu tragen haben und einen beruflichen Neuanfang außerhalb der Berliner Politiklandschaft machen müssen. Und es ist Zeit für Remigration. Migranten ohne gültiges Bleiberecht müssen konsequent und zügig in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Besonders für straffällig gewordene Migranten darf es keine Toleranz geben. Es ist Zeit, die echten Probleme dieses Landes anzugehen. Zeit, die Menschen in den Fokus zu stellen, die hier leben, arbeiten und dieses Land erhalten. Es ist Zeit, mit Vernunft zu handeln. Für eine Energiepolitik, die Stabilität garantiert, anstatt Unsicherheiten zu schaffen. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Zeit, unser Land wieder stark zu machen. Zeit für Deutschland.