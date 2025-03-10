Ελληνικός Εθνικισμός, η απάντηση στους εχθρούς της Ελλάδας. 7-3-2025

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος μέσα από την παρουσίαση αναλύει γεγονότα της επικαιρότητας μέσω του εθνικιστικού πρίσματος, εστιάζοντας στην συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι. Εν συνεχεία αναφέρεται στο επαίσχυντο σχέδιο κράτους και κουμουνιστών, δημιουργίας δήθεν Μακεδονικής μειονότητας.
Στην πρώτη γραμμή της αντίστασης σ’ αυτό το τέλμα της εθνικής μειοδοσίας στέκεται ο Ελληνικός Εθνικισμός! Η δημιουργία ενός νέου, Εθνικιστικού Ελληνικού Κινήματος αποτελεί ιερό καθήκον, ενάντια σε όσους επιβουλεύονται την πατρίδα μας!