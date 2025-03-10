Ελληνικός Εθνικισμός, η απάντηση στους εχθρούς της Ελλάδας. 7-3-2025

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος μέσα από την παρουσίαση αναλύει γεγονότα της επικαιρότητας μέσω του εθνικιστικού πρίσματος, εστιάζοντας στην συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι. Εν συνεχεία αναφέρεται στο επαίσχυντο σχέδιο κράτους και κουμουνιστών, δημιουργίας δήθεν Μακεδονικής μειονότητας.

Στην πρώτη γραμμή της αντίστασης σ’ αυτό το τέλμα της εθνικής μειοδοσίας στέκεται ο Ελληνικός Εθνικισμός! Η δημιουργία ενός νέου, Εθνικιστικού Ελληνικού Κινήματος αποτελεί ιερό καθήκον, ενάντια σε όσους επιβουλεύονται την πατρίδα μας!



