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'INSANE AMERICA! YOUR TINY HOME IS HERE!
EARTH SHAKING NEWS
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319 views • 09/10/2023

CAN YOU BELIEVE IT? $160,000 FOR THIS PIECE OF CRAP. A PERSON WOULD HAVE TO MAKE $100,000 A YEAR TO AFFORD THIS BY THE TIME INTEREST IS ADDED ON. THESE SHOE BOX HOUSES IF ONE COULD CALL THEM THAT REMINDS ME OF THE CONCENTRATION CAMPS THE GERMAN PRISONERS WERE HOUSED IN HERE IN AMERICA DURING WORLD WAR TWO. DON'T FORGET ALL THE JAPANESE AMERICANS WHO WERE ROUNDED UP AND SENT TO THE SAME TYPES OF CAMPS. THE LETE DAKOTA CHIEF AND LEADER OF AIM (AMERICAN INDIAN MOVEMENT SAID AMERICA IS ONE BIG CONCENTRATION CAMP BEFORE HE DIED. I TOTALLY AGREE! THE AVERAGE AMERICAN IS AN IDIOT! THEY STILL BELIEVE AMERICA CAN BE SAVED WHEN IN FACT AMERICA IS DEAD SPIRITUALLY, MENTALLY AND FINANCIALLY. YOU BETTER PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THE OCCULT ELITE ARE COMING AFTER ALL OF US TO MURDER YOU AND I NOW...WAKEUP!

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