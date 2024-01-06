Полиция Мира Армия Мира

"...ведь правительства по самой деятельности
своей, состоящей в совершении насилий,
всегда состоят из самых противоположных
святости элементов, из самых дерзких,
грубых и развращенных людей. Всякое
правительство поэтому, а тем более
правительство, которому предоставлена
военная власть, есть ужасное, самое
опасное в мире учреждение. Правительство
в самом широком смысле, включая в него
и капиталистов и прессу, есть не что
иное, как такая организация, при которой
бòльшая часть людей находится во власти
стоящей над ними меньшей части; эта же
меньшая часть подчиняется власти еще
меньшей части, а эта еще меньшей и т. д.,
доходя, наконец, до нескольких людей
или одного человека, которые посредством
военного насилия получают власть над
всеми остальными. Так что всё это
учреждение подобно конусу, все части
которого находятся в полной власти тех
лиц или того одного лица, которое
находится на вершине его."
Л.Н.Толстой, "Патриотизм и правительство".
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