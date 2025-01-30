Как Аллах прощает грехи - Перевод Christian Prince

1558 — Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Поистине, ду­ши шахидов находятся внут­ри зе­ле­ных птиц, у кото­рых есть фо­на­ри, подвешенные под Тро­ном. Они пи­та­ют­ся в раю, где по­же­ла­ют, а по­том воз­вра­ща­ют­ся к этим фо­на­рям. (Однажды) их Гос­подь взгля­нул на них и спро­сил: “Же­лае­те ли вы че­го-ни­будь?” Они от­ве­ти­ли: “Что еще мы можем же­лать, ведь мы пи­та­ем­ся в раю, где по­же­ла­ем!?” Он за­дал им вопрос три­ж­ды, и Он (спрашивал) их (об этом) трижды, (поняв) же, что их так и будут спрашивать, (каждый) из них сказал: “Гос­по­ди, мы хо­тим, что­бы Ты вер­нул на­ши ду­ши в те­ла, что­бы мы смогли вернуться в тот мир и еще раз бы­ли уби­ты на Тво­ем пу­ти”. Когда же Он уви­дел, что они не ис­пы­ты­ва­ют ни­ка­кой ну­ж­ды, их ос­та­вили».





49 (2767) — Передают со слов Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Когда настанет День воскресения, Аллах передаст каждому мусульманину иудея или христианина и скажет: “Это — твоё избавление от (адского) Огня”». Этот хадис передал Муслим (2767).





В другой версии этого хадиса, передаваемого со слов Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«В День воскрешения явятся люди из числа мусульман со своими грехами, подобными горам, которые Аллах простит им». (Муслим 2767)





Смысл слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказавшего: “… Аллах передаст каждому мусульманину иудея или христианина и скажет: “Это — твоё избавление от (адского) Огня” ”, — поясняет собой содержание другого хадиса, передаваемого со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, где сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “У каждого есть своё место в Раю и своё место в (адском) Огне, и поэтому, когда верующий войдёт в Рай[1], неверный заменит его собой в Огне, ибо он заслуживает этого за своё неверие.” Таким образом, слова “твоё избавление” означают: тебе угрожала опасность оказаться в Огне, но это — твоё избавление, так как Аллах Всевышний судил, что в Ад должно заполнить собой определённое количество людей, и когда неверные войдут в Ад за свои грехи и своё неверие, то окажется, что они станут как бы избавлением для мусульман, а Аллах знает об этом лучше.





2834 — Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Первая группа тех, кто войдет в Рай, будет подобна луне в ночь полнолуния, а потом войдут те, которые последуют за ними, и будут они подобны самой яркой звезде на небе. Не будут они в Раю ни мочиться, ни испражняться, ни плевать, ни сморкаться, гребни их будут золотыми, пот их будет пахнуть мускусом, в курильницах их будет гореть алоэ, благое древо. У каждого из них будет по две жены, костный мозг каждой из них будет виден сквозь плоть их ног из-за их красоты. Не будет меж ними ни разногласий, ни взаимной ненависти, сердца их будут подобны единому сердцу, и станут они славить Аллаха утром и вечером. А по образу своему они будут подобны праотцу их Адаму, и рост их будет равен шестидесяти локтям. И в Раю не будет холостого».





Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Если бы собаки не были одной из (сотворенных) общин, то я бы непременно повелел убивать их, но убивайте из них каждую чёрную».





