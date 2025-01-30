Как Аллах прощает грехи - Перевод Christian Prince

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
1558 — Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, души шахидов находятся внутри зеленых птиц, у которых есть фонари, подвешенные под Троном. Они питаются в раю, где пожелают, а потом возвращаются к этим фонарям. (Однажды) их Господь взглянул на них и спросил: “Желаете ли вы чего-нибудь?” Они ответили: “Что еще мы можем желать, ведь мы питаемся в раю, где пожелаем!?” Он задал им вопрос трижды, и Он (спрашивал) их (об этом) трижды, (поняв) же, что их так и будут спрашивать, (каждый) из них сказал: “Господи, мы хотим, чтобы Ты вернул наши души в тела, чтобы мы смогли вернуться в тот мир и еще раз были убиты на Твоем пути”. Когда же Он увидел, что они не испытывают никакой нужды, их оставили».
Этот хадис передали Муслим 1887 и ат-Тирмизи 3011 со слов ‘Абдуллы ибн Мас’уда.
49 (2767) — Передают со слов Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Когда настанет День воскресения, Аллах передаст каждому мусульманину иудея или христианина и скажет: “Это — твоё избавление от (адского) Огня”». Этот хадис передал Муслим (2767).
В другой версии этого хадиса, передаваемого со слов Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«В День воскрешения явятся люди из числа мусульман со своими грехами, подобными горам, которые Аллах простит им». (Муслим 2767)
Смысл слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказавшего: “… Аллах передаст каждому мусульманину иудея или христианина и скажет: “Это — твоё избавление от (адского) Огня” ”, — поясняет собой содержание другого хадиса, передаваемого со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, где сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “У каждого есть своё место в Раю и своё место в (адском) Огне, и поэтому, когда верующий войдёт в Рай[1], неверный заменит его собой в Огне, ибо он заслуживает этого за своё неверие.” Таким образом, слова “твоё избавление” означают: тебе угрожала опасность оказаться в Огне, но это — твоё избавление, так как Аллах Всевышний судил, что в Ад должно заполнить собой определённое количество людей, и когда неверные войдут в Ад за свои грехи и своё неверие, то окажется, что они станут как бы избавлением для мусульман, а Аллах знает об этом лучше.
См. «Рияду-с-салихин» имама ан-Навави, хадис №432.
2834 — Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Первая группа тех, кто войдет в Рай, будет подобна луне в ночь полнолуния, а потом войдут те, которые последуют за ними, и будут они подобны самой яркой звезде на небе. Не будут они в Раю ни мочиться, ни испражняться, ни плевать, ни сморкаться, гребни их будут золотыми, пот их будет пахнуть мускусом, в курильницах их будет гореть алоэ, благое древо. У каждого из них будет по две жены, костный мозг каждой из них будет виден сквозь плоть их ног из-за их красоты. Не будет меж ними ни разногласий, ни взаимной ненависти, сердца их будут подобны единому сердцу, и станут они славить Аллаха утром и вечером. А по образу своему они будут подобны праотцу их Адаму, и рост их будет равен шестидесяти локтям. И в Раю не будет холостого».
Муслим 2834/14,15,16,17.
Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Если бы собаки не были одной из (сотворенных) общин, то я бы непременно повелел убивать их, но убивайте из них каждую чёрную».
Этот хадис передали Ахмад 4/85, 5/54, 56, Абу Дауд 2845, ат-Тирмизи, ан-Насаи 7/185, Ибн Маджах 3205, Абу Ну’айм в «Хильятуль-аулияъ» 7/123 со слов ‘Абдуллы ибн аль-Мугъаффаля.