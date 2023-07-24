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"Сейчас в Нигерии практически нет наличных денег. Сначала, на электронную валюту зарегистрировались только 0,5% нигерийцев. И они ограничили количество наличных, которые люди могли снимать в банках и банкоматах. То, что можно было снять раз в неделю, обычно хватало только на один день.

В октябре 2022 года правительство Нигерии заявило, что они больше не принимают старые банкноты. Они заявили что собираются выдать взамен новые. Но потом банк перестал выдавать их, и люди вообще не смогли получить наличных. А старые сгорели.

В конце концов, сейчас, число людей, использующих электронную валюту CBDC, увеличилось на 60 процентов. Угадайте почему? Потому что дети начали голодать. Они морили голодом свой собственный народ, заставляя его перейти на цифровую валюту центрального банка.

Нам, людям, нужно делать заметки по этому поводу. Это послание должно быть доведено до сведения любого, у кого в голове есть хоть капля мозгов. Когда правительство контролирует твои деньги - все кончено".

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