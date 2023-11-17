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REFAEL CRUISE (SENATOR TEDS DAD) PART OF JFK MURDER
EARTH SHAKING NEWS
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48 views • 11/17/2023

REFAEL CUZ IS SENATOR TED CRUZS FATHER. THIS SHOCKING VIDEO WILL PROVE HE WAS A COMMUNIST AND PASSED OUT FLYERS WITH LEE HARVEY OSWALD BEFORE THE ASSASSINATION OF PRESIDENT KENNEDY. TED ALSO HAS CLOSE TIES WITH THE H.W. BUSH CRIME SYNDICATE. BIRDS OF THE SAME FEATHER FLOCK TOGETHER DON'T THEY? WHEN PEOPLE UNDERSTAND THE KENNEDY ASSASSINATION THEY'LL GRASP WHY AMERICA IS CRUMBLING NOW. WHEN THE SATANIC ELITE MURDERED PRESIDENT KENNDY THESE MEGA RICH BASTARDS TOOK OVER AMERICA. PREP, PRAY, ARM UP AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. AMERICA HAS BECOME A ROUTING CORPSE NOW...WAKEUP!

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