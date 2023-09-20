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WHY BUY GOLD & SILVER FOR SURVIVAL?
EARTH SHAKING NEWS
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114 views • 09/20/2023

A PERSON IS A FOOL IF THEY'RE NOT PREPPING TO SURVIVE WHEN THE OCCULT ELITE FLIP THE STOCK MARKET. WHEN THAT HAPPENS ANY DAY NOW NO ONE WILL BE ABLE TO BUY OR SELL WITHOUT THE 666 MARK OF THE BEAST SYSTEM. THE OCCULT ELITE ARE FOLLOWING BIBLICAL PROPHECY TO THE LETTER OF THE LAW. IF YOU DON'T BELIEVE IT START RESEARCHING BIBLICAL PROPHECY AND THE END TIMES. THERE'S PLENTY OF VIDEOS ON THE INTERNET EXPLAINING THE END TIMES. THE WATCHMAN BLOWS THE HORN ON YOUTUBE I FOLLOW. HE HAS THE PULSE BIBLICALLY ON THE END TIMES. THE TIME FOR INDULGING IN ENTERTAINMENT HAS COME TO & END. IF YOU WANT TO SURVIVE THE HOLOCAUST COMING YOU HAD BETTER WAKEUP NOW. MILLIONS OF ILLEGALS ARE FLOODING INTO AMERICA TO MURDER YOU AND I WHEN THEIR FREE PERKS IS SHUTOFF...WAKEUP OR DIE!

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