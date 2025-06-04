REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 27 - 7ª Temporada - A Guerra Fria das Sombras

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Publicado pela 1ª vez 4 de Julho 2017
Trazendo notícias de última hora de suas últimas façanhas com os programas espaciais secretos, Corey Goode retorna para nos dar uma atualização.
Como as negociações entre a Aliança e a cabala chegaram a um impasse, fala-se em forçar um golpe para romper o impasse. As tensões aumentam dentro desta sombria guerra fria e algo está pronto para quebrar.
Enquanto isso, denunciantes importantes estão desaparecendo e ataques coordenados de desinformação estão em ascensão. Além disso, Corey nos fala de sua conversa com William Tompkins, que traz à tona novas informações sobre os nórdicos e sua influência sobre a humanidade.