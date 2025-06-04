REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 27 - 7ª Temporada - A Guerra Fria das Sombras

Publicado pela 1ª vez 4 de Julho 2017



Trazendo notícias de última hora de suas últimas façanhas com os programas espaciais secretos, Corey Goode retorna para nos dar uma atualização.



Como as negociações entre a Aliança e a cabala chegaram a um impasse, fala-se em forçar um golpe para romper o impasse. As tensões aumentam dentro desta sombria guerra fria e algo está pronto para quebrar.



Enquanto isso, denunciantes importantes estão desaparecendo e ataques coordenados de desinformação estão em ascensão. Além disso, Corey nos fala de sua conversa com William Tompkins, que traz à tona novas informações sobre os nórdicos e sua influência sobre a humanidade.