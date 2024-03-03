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Юрий Нестеренко Сдохни в мучениях, русская мать - Ты, воспитавшая сына-подонка, Что в Украину пришел отнимать Счастье у женщины, жизнь у ребенка! Сдохни, дегенеративная тварь, С сыном своим говорившая матом! Ты даже хуже, чем спятивший царь, Вооруживший его автоматом: Он-то маньяк, но ему наплевать - Кто ему сын твой, что сдох, как собака? Ты ж - отпустила его убивать И умирать за хотелки маньяка! За пару лифчиков. За унитаз. Да и теперь ты живешь не в надежде Выцарапать воблоглазому глаз - Ты его преданно славишь, как прежде. Сдохни! Тут даже не скажешь - "живи, Чтобы терзаться о гибели сына!": Ценность твоей "материнской любви" Меньше, чем шины от "Лады Калина". Сдохни, как сдох уже выродок твой, Плод твоей случки с таким же уродом - Воя от боли, стуча головой, Вместе со всем вашим долбаным сбродом! январь 2023