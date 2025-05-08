© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Berapa Usia Maxime Bouttier Saat Menikahi Luna Maya? Ini Fakta Lengkapnya!
📝 Description:
Aktor Maxime Bouttier resmi menikahi Luna Maya dalam sebuah upacara indah di Bali pada 7 Mei 2025. Banyak yang penasaran: berapa usia Maxime Bouttier saat pernikahan ini berlangsung? Dalam video ini, kami akan mengungkap usia Maxime, kisah cinta mereka, hingga momen-momen spesial dalam pernikahan yang penuh kehangatan ini. Yuk, simak fakta menarik lainnya tentang Maxime Boutti