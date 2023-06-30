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Второе воскресение – послание четвёртого ангела. Лиланд Джонс (из серии о Восхищении) Leeland Jones
Neba Luch
Neba Luch
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54 views • 06/30/2023

Сайт Лиланда Джонса с бесплатными материалами https://leelandjones.com/


Мои ресурсы

Канал в Телеграме: https://t.me/luchneba

Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

Профиль в Бастионе https://bastyon.com/luch_neba

Канал на Брайтеоне https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

Каналы на Ютубе

https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

На Рутубе https://rutube.ru/channel/28576428/

На Mail.ru https://my.mail.ru/bk/arli/video

На Яндексе https://dzen.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5

Профиль в Одноклассниках https://ok.ru/profile/568928007923

Профиль в Контакте https://vk.com/id662033992

Профиль в Фейсбуке https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

Профиль в Габе https://gab.com/luchneba


Это перевод видео Лиланда Джонса от 4 ноября 2020 г.

Leeland Jones. The Second Resurrection - Forth Angel Message

https://www.youtube.com/watch?v=KbfaFy5gSu0

(копия https://vimeo.com/showcase/9209039/video/668997115)


Документ с переводом к этому видео (c заметками Лиланда на русском в конце документа)

pdf https://cloud.mail.ru/public/pvwY/ksR9uP8Yx

doc https://cloud.mail.ru/public/wdu4/RGEpyv8mX

odt https://cloud.mail.ru/public/gPyM/wSEiP2VDz


Cхемы на русск. по 14 годам Апокалипсиса

Временная шкала Царя pdf https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

odt https://cloud.mail.ru/public/ouRc/mLdRXWMCK

7 лет изобилия и 7 лет скорби pdf https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83

odt https://cloud.mail.ru/public/543m/21A8Jc2Hx

Затмения на меноре и события апокалипсиса — что произошло с 2019 по 2024 гг.

pdf https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw odt https://cloud.mail.ru/public/VS6o/daSgP1BnP


Календари Еноха https://leelandjones.com/enoch-calendar

на 2023 г.

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/4088e489942b4ba98af2f2101a5ec499/2023EnochCalendar.pdf

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/5df15f637ed94b2c9a56e44c86594f16/2023%20Enoch%20Digital%20Calendar.pdf


В этом видео Лиланд разбирает тему “Послание 4-го ангела из Откр 14:13 о Втором воскресении, приводя доказательства из Нового и Ветхого Завета о том, что есть 2 воскресения – в начале и в конце Тысячелетнего Царства (Миллениума).


Фрагменты


“Откр 14:13 “И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мёртвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.” Успокоятся — т. е. будут спать, потому что у них не было возможности участвовать в Первом воскресении. Поэтому они будут ждать Второго воскресения…

Прежде вступления в этот период тысячелетнего покоя предшествуют: армагеддон, апокалипсис, связывание дьявола в бездонной яме (Откр 20:2) и приход Сына Человеческого на облаках небесных (Мф 24:30). Это первое воскресение. И именно в это время происходит суд у белого престола… над душами всех тех людей, которые жили в предшествующие 6000 лет. И затем происходит вхождение в Миллениум. А в конце этой тысячи лет происходит война Гога и Магога, дьявола выпускают из бездны (Откр 20:7), и он идёт войной против святых... Война Гога и Магога (из 38-й гл. Иез) происходит в конце Миллениума… Среди людей, живущих во время этого тысячелетнего периода, тоже будут неверующие и будут происходить разные события... Поэтому перед переходом в следующую временную эпоху, должен произойти ещё один суд. По этой причине дьявол выпускается на свободу, чтобы обольщать народы и собрать их на войну (Откр 20:7). И Бог будет судить их. А когда произойдёт суд над ними, только тогда будут явлены новое небо, новая земля и Новый Иерусалим. И произойдёт другое — т. е. Второе Воскресение.


Павел скорее всего намекает на тот факт, что в явлении Христа происходит Первое Воскресение, а в конце Его Царствия — Второе Воскресение. Это видно, если обратить внимание на особый выбор слов во 2Тим 4:1 — чтобы мы поняли, что происходит именно два воскресения. И в 8-м стихе: “а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия” (2Тим 4:8) — это праведный Судия из 5-й главы Евангелия от Иоанна, 5-го стиха (Ин 5:30). “Который даст мне Господь ... в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его” (2Тим 4:8) Epiphaneia. Павел пишет, что получит венец праведности в явлении Христа — то есть при Первом воскресении. А “в… Царствие Его” (2Тим 4:1) указывает на воскресение в конце Его царства, т. е. при окончании Тысячелетия, т. е. Второе Воскресение.”


См. также


видео Лиланда на англ. Yom Kippur Assembly of White Throne Judgement https://www.youtube.com/watch?v=HgEHbpGw4Wo


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