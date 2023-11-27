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'AMERICA'S $$$ NEW BOMBER! AMERICAN'S STARVING NOW DAH!
EARTH SHAKING NEWS
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113 views • 11/27/2023

YOUR BLOOD SHOULD BE BOILING RIGHT NOW! THIS DAMN WAR BOMBER COST BILLIONS OF DOLLARS AND WE HAVE MILLIONS OF AMERICANS SLEEPING IN THE CRIME INFESTED STREETS OF AMERICA RIGHT NOW. MY GOD! WHAT IS GOING TO TAKE TO WAKEUP BRAIN DEAD AMERICANS NOW? ALL THESE FAT BASTARDS CAN THINK ABOUT IS CHARGING HUGE SCREEN TVS ON THEIR MAXED OUT CREDIT CARDS. WHEN THE CIVIL WAR STARTS AND YOUR 3 DAYS OF FOOD RUNS OUT DON'T COME TO MY HOME. I WILL STAND MY GROUND! AMERICANS ARE INSANE FOOLS AND THEY'RE GOING TO GET A PAYBACK FOR NOT FACING THE SHEER HELL COMING ANY DAY NOW. THEY WILL BE LIVING IN THE FROZEN STREETS OF AMERICA AND THEY ONLY HAVE THEMSELVES TO BLAME. DON'T YOU BE ONE OF THEM!!! ARMUP, PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...AMERICA IS DYING BY A 1000 CUTS NOW...WAKEUP!

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