TRUMP 2017 - 2021: CUÁNTO ROBÓ Y MINTIÓ

Con promesas de "drenar el pantano" o “drain the swamp!” vimos que Trump sólo nombró en su gabinete a sólo banquerros ex-Goldman Sachs, secuaces de Soros, halcones de guerra neoconservadores y fanáticos del estado policial. Aquí James Corbett examina a estos personajes y lo que lograron.





SI DESEAS APOYAR MI LABOR DE TRADUCCIÓN Y SUBTITULAJE para Hispanohablantes puedes aportar en PAYPAL en: @MARIAEFIGUEROAF









Video original de James Corbett, de corbettreport.com del 4-Feb-2017.