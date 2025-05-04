TRUMP 2017 - 2021: CUÁNTO ROBÓ Y MINTIÓ

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Con promesas de "drenar el pantano" o “drain the swamp!” vimos que Trump sólo nombró en su gabinete a sólo banquerros ex-Goldman Sachs, secuaces de Soros, halcones de guerra neoconservadores y fanáticos del estado policial. Aquí James Corbett examina a estos personajes y lo que lograron.
Video original de James Corbett, de corbettreport.com del 4-Feb-2017.