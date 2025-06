End of the Road - Wie Geld wertlos wurde [2012 - Tim Delmastro]

https://youtu.be/6elATSkStD4 https://youtu.be/7XAfg23NdKg

End Of The Road: How Money Became Worthless - Die Wall Street wird besetzt. Europa kollabiert in sich selbst. Überall auf der Welt sind die Menschen von Angst und Wut erfüllt, und eine Frage ist in aller Munde: Ist die Finanzkrise vorbei, oder steuern wir auf eine wirtschaftliche Katastrophe zu? End of the Road ist ein Dokumentarfilm, der den globalen Finanzkollaps dokumentiert.

In einem unterhaltsamen und leicht verständlichen Stil erzählt der Film die Geschichte, wie die Welt in einen solchen Zustand geraten ist, von der Saat, die nach dem Zweiten Weltkrieg gesät wurde, über die aktuellen Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, bis hin zu der möglichen Zukunft, die uns alle erwarten könnte. Einige der weltbesten Wirtschaftsexperten teilen die verborgene Geschichte hinter dem Missmanagement der Weltfinanzen, geben einen Einblick, wie schlechte Politik und ein fehlerhaftes Geldsystem zusammen eine Katastrophe geschaffen haben, und teilen ihre eigenen persönlichen Ratschläge, wie sich der Durchschnittsbürger am besten auf seine finanzielle Zukunft vorbereiten kann.